MESSINA: Minorenne imbratta il Campanile del Duomo con una bomboletta spray per festeggiare il compleanno della fidanzata, denunciato
Voleva festeggiare il compleanno della fidanzata lasciando un segno indelebile del suo amore: peccato che quell’eclatante gesto abbia arrecato un danno ingente ad uno dei simboli più importanti della città dello stretto, il Campanile di Piazza Duomo.
Un atto vandalico non passato inosservato agli occhi vigili degli operatori di polizia delle Volanti della locale Questura che in un ordinario controllo del territorio hanno colto il ragazzo con in mano la bomboletta spray di colore nero usata qualche istante prima giusto per imbrattare la parete del monumento storico.
Alla vista dei poliziotti il minore, in evidente stato di agitazione, privo di documenti d’identità, forniva le proprie generalità ed accompagnato presso gli Uffici di polizia per i consueti rilievi fotodattiloscopici con successiva identificazione, veniva denunciato per il reato di cui all’art. 639 c.p. non prima di aver informato l’A.G competente.