MESSINA, MORTO IN UN INCIDENTE STRADALE LO CHEF ALESSIO TERRANOVA AVEVA CUCINATO PER IL FESTIVAL DI SANREMO

Lo chef Alessio Terranova, 37 anni, è morto in un incidente sul ponte della statale 113, al confine tra Oliveri e Falcone, nel Messinese.

Viaggiava a bordo di una Bmw bianca che, per cause in corso di accertamento, si schiantata contro il guard rail.

Inutile la corsa verso l'ospedale di Patti. Un altro passeggero dell'auto, un 33enne, è rimasto ferito ed è ricoverato all'ospedale Fogliani di Milazzo.

Terranova originario di Falcone tornava dall'esperienza come chef di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette.

''In meno di una settimana - ha commentato su Facebook il sindaco di Falcone - dall'immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell'atto non fatto".