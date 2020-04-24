MESSINA: SEQUESTRATI OLTRE 6MILA FLACONI DI IGIENIZZANTI, FALSAMENTE PUBBLICIZZATI COME “SANITIZZANTI

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato oltre 6.000 flaconi di igienizzanti, falsamente pubblicizzati come “sanitizzanti”. Sequestrati 800 litri di g...

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno sequestrato oltre 6.000 flaconi di igienizzanti, falsamente pubblicizzati come “sanitizzanti”. Sequestrati 800 litri di gel igienizzante, già confezionati per la vendita in 6.356 flaconi, di capacità compresa tra i 100 e i 1000 ml, non corrispondenti alle caratteristiche “sanitizzanti” pubblicizzate.

Segnalati complessivamente all’Autorità Giudiziaria di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti, per l’ipotesi di reato di “frode in commercio”, dodici responsabili.

L’attività, sviluppata nel corso di specifici e mirati servizi di controllo economico del territorio, ha preso spunto da un sequestro effettuato dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, presso una farmacia cittadina, dove sono stati sequestrati n. 14 flaconi di “disinfettante” mani da 1000 ml, recanti un’etichetta con dicitura ingannevole, in assenza delle previste autorizzazioni del Ministero della Salute.

“Dall’esame della documentazione contabile acquisita, con l’obiettivo di ricostruire e disarticolare l’intera filiera commerciale non autorizzata, si è risaliti alla società produttrice, sita in provincia di Messina, con un deposito anche in Lombardia”, si legge in una nota.

“La successiva perquisizione all’interno dei magazzini della società consentiva, quindi, di sottoporre a sequestro ulteriori 205 flaconi, nonché di ricostruire la rete di vendita dei clienti che avevano acquistato il medesimo prodotto. I successivi interventi, pertanto, eseguiti dal Gruppo Messina, dalla Compagnia di Milazzo e dalle Tenenze di Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando, consentivano di sequestrare altri n. 6.137 flaconi, di diversa capacità, per complessivi 786 litri, presso tre diverse farmacie e cinque esercizi commerciali, situati sia nel capoluogo che in provincia”, spiegano le Fiamme gialle.