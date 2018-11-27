MESSINA, VINCITA DA 2 MILIONI DI EURO

Una vincita da 2 milioni di euro con “Il Mega Miliardario” di Gratta e Vinci è stata realizzata a Messina. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Angela Bertè, titolare del Bar...

Una vincita da 2 milioni di euro con “Il Mega Miliardario” di Gratta e Vinci è stata realizzata a Messina. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Angela Bertè, titolare del Bar Tabacchi nella Stazione Esso lungo la Strada Statale 114. A renderlo noto Lottomatica.

“Non so chi possa aver vinto – ha detto la titolare ella rivendita – ma sono certa che – chiunque sia passerà un bel Natale… E’ la seconda volta che viene realizzata una vincita così importante nella mia tabaccheria. Se capitasse a me, la prima cosa che farei è senza dubbio una bella vacanza ma subito dopo tornerei a lavorare e alla mia quotidianità”.