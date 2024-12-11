META DOWN, NON FUNZIONANO WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK

Un pomeriggio di problemi per gli utenti delle piattaforme Meta. Intorno alle 19, WhatsApp, Instagram e Facebook hanno cominciato a funzionare a singhiozzo, scatenando un'ondata di segnalazioni da tut...

Un pomeriggio di problemi per gli utenti delle piattaforme Meta. Intorno alle 19, WhatsApp, Instagram e Facebook hanno cominciato a funzionare a singhiozzo, scatenando un'ondata di segnalazioni da tutto il mondo. Il sito specializzato Downdetector ha registrato un picco di report che conferma la natura estesa del disservizio.

Per chi utilizza WhatsApp, l'invio e la ricezione dei messaggi risulta estremamente lento o addirittura impossibile. Questo ha causato disagi sia tra gli utenti privati sia tra le aziende che si affidano all'app di messaggistica per le comunicazioni quotidiane.

Su Instagram e Facebook, il problema principale riguarda il feed: gli aggiornamenti non vengono caricati, lasciando gli utenti con contenuti datati o completamente assenti. Inoltre, è impossibile pubblicare post, storie o contenuti di altro tipo, aggravando ulteriormente la situazione.

I disservizi non sono circoscritti all'Italia. Gli utenti di diverse nazioni, tra cui Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Australia e Giappone, stanno riscontrando gli stessi problemi, segno che il down è di portata internazionale.

Meta non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle cause del blackout o su quando le piattaforme torneranno pienamente operative. Gli utenti, nel frattempo, si sono riversati su altre piattaforme per condividere la frustrazione e cercare aggiornamenti.