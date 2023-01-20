METEO, ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SULLA SICILIA"
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore. Ecco di seguito il bollettino.PER LE PROSSIME 12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI...
A cura di Redazione
20 gennaio 2023 08:18
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore.
Ecco di seguito il bollettino.
- PER LE PROSSIME 12 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE SULLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 12 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA;
- NEVICATE DA SPARSE A LOCALMENTE DIFFUSE, A PARTIRE DA QUOTE INTORNO 400-500 METRI, SULL'EMILIA-ROMAGNA. IN CONSIDERAZIONE INOLTRE DELL'ARRIVO DELLA TEMPESTA DENOMINATA HANNELORESI PREVEDONO:
- DALLE PRIME ORE DI OGGI, VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE OCCIDENTALI DELLA SARDEGNA, CON MAREGGIATE ANCHE FORTI ASSOCIATE;
- DALLA SECONDA PARTE DEL MATTINO DI OGGI, VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE VENTO DI BURRASCA FORTE, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA, SULLA SICILIA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO ANCHE A CALABRIA, BASILICATA TIRRENICA E COSTE DELLA CAMPANIA, IN SUCCESSIVA ESTENSIONE SERALE ANCHE ALLA PUGLIA MERIDIONALE, CON FORTI
MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLA TARDA SERATA DI DOMANI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE SUCCESSIVE 12/18 ORE SI PREVEDE VENTO DI BURRASCA FORTE DAI QUADRANTI
ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A TEMPESTA SUL MOLISE, CON MAREGGIATE
FORTI LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- DALLE PRIME ORE DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023 E PER LE
SUCCESSIVE 24/36 ORE STATO DEL MARE DA MOLTO AGITATO A GROSSO SU MARE
E CANALE DI SARDEGNA, TIRRENO E STRETTO DI SICILIA IN ESTENSIONE
SERALE ANCHE ALLO IONIO;
- DAL POMERIGGIO DI OGGI VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI A CARATTERE DI
PIOGGIA E LOCALI NEVICATE IN GENERALE AL DI SOPRA DEI 600-800 METRI
SU LAZIO MERIDIONALE E CAMPANIA;
- DALLA SERATA DI DOMANI VENERDI' 20 GENNAIO 2023, E PER LE
SUCCESSIVE 18/24 ORE NEVICATE ABBONDANTI IN GENERALE AL DI SOPRA DEI
400 METRI SU MOLISE ED ABRUZZO, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERA ANCHE
ALLE MARCHE.