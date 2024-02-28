METEO, ALLARME ESTOFEX: “DAL POMERIGGIO MINACCIA DI TORNADO E GRANDINE DI GRANDI DIMENSIONI SULLA SICILIA”

Il Centro Europeo per la Previsione delle Tempeste (ESTOFEX) ha rilasciato un avviso meteo, valido fino a giovedì 29 Febbraio 2024 alle ore 06.IL BOLLETTINO NEL DETTAGLIOUn profondo nucleo freddo risi...

IL BOLLETTINO NEL DETTAGLIO

Un profondo nucleo freddo risiederà sul Mediterraneo, generando una forte risalita in un ambiente con forti tassi di flessione e modesti bassi livelli di umidità.

Qui sono previsti temporali diffusi. Dato il forte wind shear verticale, si possono formare tempeste ben organizzate, come supercelle e segmenti lineari, già nelle ore mattutine. I modelli mostrano LCL bassi, forti cesoie a basso livello e odografi curvi con vorticità prevalentemente in direzione del flusso nell'afflusso di tempeste che si muovono a destra, indicative della minaccia di tornado nella regione.

Davanti alla bassa che si abbassa rapidamente a 850 hpa, nelle ore pomeridiane è previsto un flusso a bassa quota con velocità del vento fino a 25 m/s, combinato con il possibile sviluppo di echi di prua dovuti a uno shear da 0-3 km superiore a 15 m/ s, anche forti raffiche di vento possono rappresentare una minaccia.

Il forte DLS e la maggior parte dell'instabilità localizzata nella parte fredda delle nubi puntano verso una minaccia di grande grandine davanti al fronte freddo.