METEO, ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI DOMANI, PREVISTI ROVESCI E TEMPORALI
Piogge e temporali sono attesi lunedì 22 agosto in Sicilia a causa dell’instabilità atmosferica.
La Protezione Civile ha emanato il il bollettino di allerta GIALLA per possibili rovesci o temporali per la giornata di domani, Lunedì 22 Agosto 2022.
A una mattinata per lo più soleggiata sull’intero territorio regionale, seguirà nel pomeriggio lo sviluppo di nuvolosità a evoluzione diurna sui rilievi sud-orientali dove saranno possibili locali temporali pomeridiani”. I venti saranno per lo più deboli o moderati dai quadranti settentrionali; i mari mossi nella zona del Canale di Sicilia e poco mossi altrove..
Permane, nonostante le temperature più basse e le possibili piogge in arrivo, il rischio incendi: l’allerta, in questo caso, è arancione.
La settimana si aprirà anche con temperature nella norma grazie ai venti di Maestrale che continueranno a rinfrescare l’intero territorio regionale.