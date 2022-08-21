METEO, ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI DOMANI, PREVISTI ROVESCI E TEMPORALI

Piogge e temporali sono attesi lunedì 22 agosto in Sicilia a causa dell’instabilità atmosferica.La Protezione Civile ha emanato il il bollettino di allerta GIALLA per possibili rovesci o temporali pe...

A cura di Redazione 21 agosto 2022 19:47

Condividi