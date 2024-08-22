METEO. ALLERTA GIALLA DOMANI IN TUTTA LA SICILIA

Piogge e temporali previsti in Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola per venerdì 23 agosto. Lo si legge nell’avviso protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 24...

Piogge e temporali previsti in Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola per venerdì 23 agosto. Lo si legge nell’avviso protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 24235.

Per domani, dunque, le precipitazioni sono indicate “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, specie sui settori centro-occidentali e sud-orientali e lungo i rilievi del resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

uttavia, le temperature tenderanno ad aumentare.

La nota parla di “Valori massimi localmente elevati sulle zone pianeggianti e vallive interne e settori ionici”. Il tutto è avvalorato anche dall’avviso della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore 186. Palermo è segnata dal bollino giallo con una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Per sabato 24 agosto, invece, sarà addirittura bollino arancione nel capoluogo siciliano con 36 gradi di massima percepita e bollino giallo a Messina con 37 gradi percepiti.