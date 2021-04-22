METEO, ALLERTA GIALLA IN SICILIA: IN ARRIVO FORTE VENTO E TEMPORALI
La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valido fino alla mezzanotte di domani 23 aprile.
Previste precipitazioni sparse in giornata odierna, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori centro-orientali della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.
Domani sono invece previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati