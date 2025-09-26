METEO. allerta gialla in Sicilia, piogge e rovesci su gran parte dell’Isola

SICILIA – Dopo le prime instabilità sul Mediterraneo registrate nelle ultime ore, la Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla valido per la giornata di...

SICILIA – Dopo le prime instabilità sul Mediterraneo registrate nelle ultime ore, la Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla valido per la giornata di oggi, venerdì 26 settembre 2025, che interessa quasi tutto il territorio regionale, compresa la provincia di Catania

Secondo le previsioni, sono attese piogge e precipitazioni sparse, che potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori occidentali e centro-meridionali. I quantitativi cumulati di pioggia sono stimati tra il debole e il puntualmente moderato.

Fenomeni più isolati, ma localmente temporaleschi, sono previsti anche sui restanti settori dell’Isola, dove le precipitazioni dovrebbero mantenersi su livelli generalmente deboli.

La popolazione è invitata alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali delle autorità locali, poiché la situazione potrebbe evolvere rapidamente nel corso della giornata.