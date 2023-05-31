95047

METEO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA: L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il maltempo continua in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 01 Giug...

A cura di Redazione Redazione
31 maggio 2023 18:54
METEO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA: L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE -
News
Condividi

Il maltempo continua in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 01 Giugno 2023

. In Sicilia è prevista allerta gialla.

Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

L'allerta gialla riguarda tutto il territorio siciliano.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047