METEO, ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA: L’AVVISO DELLA PROTEZIONE CIVILE
A cura di Redazione
31 maggio 2023 18:54
Il maltempo continua in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 01 Giugno 2023
. In Sicilia è prevista allerta gialla.
Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, occidentali e zone interne, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.
L'allerta gialla riguarda tutto il territorio siciliano.