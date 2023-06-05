METEO. ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA MARTEDI 06 GIUGNO 2023

E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile che prevede pure per la giornata di domani, 06 Giugno 2023 allerta gialla in tutta la regione Sicilia.BOLLETTINO EMESSO DALL'AER...

E' stato diramato pochi minuti fa il bollettino della Protezione Civile che prevede pure per la giornata di domani, 06 Giugno 2023 allerta gialla in tutta la regione Sicilia.

BOLLETTINO EMESSO DALL'AERONAUTICA MILITARE

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 06 Giugno Maggio 2023

Ecco di seguito il bollettino:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 05/06/23 SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI, LUNEDI' 5 GIUGNO 2023:

SULLA SARDEGNA PER LE SUCCESSIVE 12 ORE;

SULLA SICILIA PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE.

I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA

FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, POSSIBILI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE

DI VENTO.

Le informazioni relative ai fenomeni meteorologici intensi – precisa il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Tali informazioni sono prive di valutazioni connesse all’impatto sul territorio per le quali si deve far riferimento ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale che sono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile e sono consultabili alla pagina https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/meteo-idro/allertamento