METEO: ALLERTA “GIALLA” NELLA SICILIA ORIENTALE PER LA GIORNATA DI DOMANI

In seguito al persistere delle condizioni meteo avverse, la Protezione Civile della Regione Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo, valida per l’intera giornata di domani , Lunedì 06 Settembre 2021.

L’allerta, per il rischio idrogeologico ed idraulico, è di colore giallo (livello intermedio, invito all’attenzione) ed è estesa ai settori orientali e ionici della Sicilia, in particolare parte della provincia di Messina e quelle di Catania, Siracusa e Ragusa; sui restanti settori della regione – centrali ed occidentali – si raccomanda invece generica vigilanza.

METEO LUNEDI': tempo stabile al Centro-Nord con ampi spazi soleggiati e qualche annuvolamento più compatto solo su Alpi Centro-occidentali e adriatiche. Piovaschi possibili su Alpi marittime nel pomeriggio in sconfinamento sull'estremo Ponente ligure. Clima estivo con temperature massime fino a 28-30°C.

Al Sud dominerà ancora una spiccata variabilità con rovesci e locali temporali in particolare nelle ore pomeridiane tra Campania interna e meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia ionica. Qualche acquazzone possibile anche sul Gargano. Più stabile altrove. Temperature sotto la media, massime 25 e 29°C. Più caldo in Sardegna.

METEO MARTEDI': ancora condizioni di stabilità grazie all'alta pressione al Centro-Nord. Cielo che però nel pomeriggio tenderà a sporcarsi a causa dello scorrimento di nubi medio-alte, in particolare sul Nord-Est. Qualche acquazzone sull'arco alpino centrale. Clima estivo, massime tra 27 e 30°C. Sud Italia ancora in compagnia di correnti più instabili. Variabilità diffusa ovunque ma piogge e temporali riguarderanno zone più circoscritte.

Sarà la Sicilia la regione a vedere la maggiore instabilità, con fenomeni temporaleschi che, nel pomeriggio in particolare, interesseranno l'area Sud e orientale dell'isola. Catanese, siracusano e ragusano a rischio forti temporali, specie nelle aree interne.

Possibili piovaschi o rovesci anche tra Calabria e Campania meridionale. Più asciutto altrove. Temperature in leggere rialzo, tranne su Calabria e Sicilia dove non si toccheranno i 30°C neanche in pieno in giorno.