METEO: ALLERTA GIALLA PER LA GIORNATA DI DOMANI

L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti da...

L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende i precedenti. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 24 gennaio, venti forti o di burrasca, dai quadranti settentrionali, su Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con possibili mareggiate lungo le coste esposte, e nevicate sparse a quote superiori a 500 800 metri su Abruzzo e Molise, in estensione dal pomeriggio a Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo generalmente moderati, puntualmente abbondanti sui rilievi appenninici.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 24 gennaio, allerta gialla sull’Abruzzo, sulla Basilicata, su gran parte della Puglia, su Calabria e Sicilia.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile , insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Giovedì 24 Gennaio

Precipitazioni:

– sparse, tendenti a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata occidentale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione e su Sardegna, Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, specie al mattino, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria orientale e Lazio centro-meridionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: fino a quote di pianura su Piemonte e Liguria, Emilia–Romagna; al di sopra dei 200 400 m su Marche ed Umbria; al di sopra dei 600 800 m sul resto del Centro e sulla Sardegna; al di sopra di 800 1000 m. al Meridione, con quota neve in calo fino a 600 700 m su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale; apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sui settori appenninici meridionali e sulle zone montuose della Sardegna.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: forti settentrionali su Liguria, Alto Adriatico, Emilia-Romagna e regioni centrali peninsulari con rinforzi fino a burrasca specie sulla Sardegna. Forti dai quadranti meridionali al Sud, con rinforzi di burrasca sulla Sicilia.

Mari: molto agitati fino a grossi il Mare e il Canale di Sardegna, molto mossi o agitati i rimanenti bacini occidentali, molto mossi i restanti bacini.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Venerdì 25 Gennaio

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, settori orientali e meridionali della Campania e sul resto del Meridione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare su Basilicata, Puglia centro-meridionale, settori settentrionali e meridionali di Calabria e sulla Sicilia nord-orientale e centrale tirrenica.

Nevicate: al di sopra dei 600-800 m. al centro e di 800-1000 m. al Meridione, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile calo su tutte le regioni.

Venti: localmente forti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con rinforzi di burrasca su Sardegna, Sicilia e sui settori meridionali; forti settentrionali su Liguria e settori dell’alto Adriatico.

Mari: molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, da molto mossi ad agitati i rimanenti bacini centro-meridionali, specie quelli occidentali, molto mossi i bacini settentrionali.