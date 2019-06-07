Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo.Nel dettag...

Lo annuncia il nuovo bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

METEO: ALLERTA GIALLA PER ONDATE DI CALORE PER LA GIORNATA DI DOMANI, 08 GIUGNO

Le previsioni indicano un aumento del caldo e si sale al livello di allerta 1 con bollino giallo.

Nel dettaglio, il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede per Catania, per domani, sabato 08 giugno, bollino giallo e allerta 1, con temperature tra 25 e 34 gradi e una massima percepita di 35 gradi.

Il codice giallo è il secondo livello di allerta in una scala che va da zero a tre. che raccomanda attenzione ai cittadini, soprattutto anziani e bambini.

CONSIGLI GENERALI: