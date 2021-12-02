METEO: ALLERTA GIALLA PER TUTTA LA SICILIA PER DOMANI 03 DICEMBRE 2021

Un impulso perturbato di origine atlantica interessa oggi la nostra Penisola, con precipitazioni su gran parte delle regioni, specie quelle tirreniche, con venti di Favonio sulle Alpi e sud-occidentali al Centro-Sud, in rinforzo nel corso della giornata. Domani, a parte una residua instabilità sul medio versante adriatico, il maltempo si trasferirà al Sud, interessando in particolare i settori tirrenici; la ventilazione ruoterà progressivamente dai quadranti settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse - sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi precedentemente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede per la giornata di domani, venerdì 3 dicembre 2021, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 3 dicembre, allerta arancione in Campania; allerta gialla in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, e su settori di Umbria e Lazio.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.