METEO: "ALLERTA GIALLA" PURE DOMANI 22 MARZO
Il dipartimento regionale della protezione civile ha diramato pochi minuti fa, il bollettino meteo, che prevede, pure per la giornata di domani, un’allerta ‘gialla’ per rischio idrogeologico per tutta la regione Sicilia.
L’allerta gialla è uno stato di preallarme, una misura precauzionale che non significa per forza essere certi che si verificherà un evento calamitoso. Il suo significato principale è quello dell’essere pronti.
L’allerta gialla riassume uno scenario di evento che prevede allagamenti di sottopassi, rigurgiti fognari, ma anche fenomeni critici, ma localizzati, come frane, piene improvvise e colate rapide.