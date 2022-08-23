METEO. ALLERTA GIALLA PURE PER LA GIORNATA DI DOMANI, 24 AGOSTO 2022
E’ ancora maltempo in Sicilia e in provincia di Catania.Anche domani, mercoledì 24 agosto, in Sicilia le previsioni meteo annunciano pioggia e temporali. Oggi la Protezione civile regionale ha diffuso...
Anche domani, mercoledì 24 agosto, in Sicilia le previsioni meteo annunciano pioggia e temporali. Oggi la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 24 agosto 2022.
Si prevede allerta gialla per condizioni meteo avverse. Per la giornata di domani, in particolare, sono previste precipitazioni «da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie sulla Sicilia settentrionale ed orientale».