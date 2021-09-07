METEO. ALLERTA METEO GIALLA DOMANI PER TUTTA LA SICILIA

Continua il maltempo pure per la giornata di domani.La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo GIALLA per rischio idrogeologico per la giornata di domani 8 settembre, vali...

La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo GIALLA per rischio idrogeologico per la giornata di domani 8 settembre, valido per mercoledì 08 settembre 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico