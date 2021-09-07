METEO. ALLERTA METEO GIALLA DOMANI PER TUTTA LA SICILIA
La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo GIALLA per rischio idrogeologico per la giornata di domani 8 settembre, valido per mercoledì 08 settembre 2021, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, che annuncia il livello di allerta gialla su tutta la Sicilia.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Rientrano in allerta GIALLA-ATTENZIONE: ZONA A Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie – ZONA B Centro-Settentrionale, versante tirrenico – ZONA C Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica – ZONA D Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ZONA E Centro-Meridionale e isole Pelagie – ZONA F Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia – ZONA G Sud-Orientale, versante ionico – ZONA H Bacino del Fiume Simeto – ZONA I Nord-Orientale, versante ionico