METEO, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE: TEMPORALI E VENTI FORTI IN SICILIA

Una perturbazione di origine atlantica sta determinando una fase di diffuso maltempo sulle nostre regioni centro-settentrionali, con precipitazione diffuse anche nevose a quote di pianura al Nord. Nelle prossime ore piogge e temporali tenderanno ad estendersi al Sud specie sul versante tirrenico peninsulare, con associata ventilazione sostenuta dai quadranti occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 8 dicembre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Molise e Abruzzo, in estensione, dalle prime ore di domani, giovedì 9 dicembre, a Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Previsti, inoltre, venti da forti a burrasca, a prevalente componente occidentale, su Sicilia, Calabria e Puglia. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 9 dicembre, allerta gialla su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sull’intero territorio di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, su settori di Sicilia e Sardegna.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.