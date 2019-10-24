METEO: ALLERTA ROSSA DOMANI, PER LA PROVINCIA DI CATANIA

Come anticipato, domani le scuole di ogni ordine e grado, rimaranno chiuse per allerta meteo rossa.Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree...

Come anticipato, domani le scuole di ogni ordine e grado, rimaranno chiuse per allerta meteo rossa.

Il Sindaco Naso ha firmato la relativa ordinanza che prevede, tra l'altro, l'interdizione delle aree pubbliche potenzialmente a rischio quali giardini pubblici, impianti sportivi all'aperto,aree giochi esterne e cimiteri.

Si prevedono, infatti, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali con quantitativi cumulabili da elevati a molto elevati.

La Protezione civile regionale ha diramato l'avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia nord-orientale.

L’ondata di maltempo si sta spostando rapidamente dal Nord-Est d’Italia verso il centro-sud e già da stasera farà sentire i suoi effetti sulla Sicilia. La temuta “Squall-Line temporalesca” sta rapidamente avanzando sul mar Tirreno, da ovest verso est, e nelle prossime ore si avvicinerà sempre più minacciosa alle regioni meridionali.

I fenomeni più violenti rimarranno confinati in mare aperto, ma si avranno forti piogge sui litorali della Toscana meridionale, lungo le coste del Lazio e soprattutto sulla Sicilia. Sulla parte orientale dell’Isola dalla tarda mattinata, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni, con rovesci o temporali, su aree centro-occidentali, anche di forte intensità, in estensione, dalla tarda mattinata su aree centro-orientali. I fenomeni, localmente caratterizzati da persistenza, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento. Localmente le precipitazioni potranno risultare abbondanti.

L’avviso è valido dalle 16 di oggi, giovedì 25, alle 24 di domani, venerdì 25.

Le amministrazioni locali consigliano alle popolazioni di non permanere nei piani scantinati e seminterrati delle abitazioni, di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario, di non transitare e sostare su ponti, argini e strade limitrofe ai corsi d'acqua e a prestare particolare attenzione ai deflussi.

Diramato da pochi minuti il bollettino della protezione civile che prevede da oggi fino alle 24 di domani, venerdi 25 Ottobre, l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico con livello di allerta rossa e fase operativa di allarme per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico le seguenti zone:

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico.

Con molta probabilità le scuole rimaranno chiuse, stiamo in attesa di conferme ufficiali da parte dell'ammnistrazione.

Gli scenari dell'allerta rossa allerta rossa, da la possibilita di verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:

- instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;

- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione;

- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori.

Caduta massi in più punti del territorio