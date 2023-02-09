METEO. ALLERTA ROSSA, IN ARRIVO IN SICILIA IL CICLONE ELIOS. FORTI NUBIFRAGI, RISCHIO ALLUVIONI LAMPO

Dopo le temperature rigide che hanno accompagnato gli ultimi giorni, con qualche nevicata a quote collinari, tra domani e venerdì è attesa una fase di forte maltempo che interesserà prevalentemente i...

Dopo le temperature rigide che hanno accompagnato gli ultimi giorni, con qualche nevicata a quote collinari, tra domani e venerdì è attesa una fase di forte maltempo che interesserà prevalentemente i settori centro-orientali dell’isola.

Nelle prossime ore, infatti, un vortice di bassa pressione, attualmente presente davanti le coste libiche, risalirà il canale di Sicilia approfondendosi e posizionandosi poco vicino l’isola di Malta.

Il vortice, dato il nome di ciclone Helios, provocherà un rinforzo della ventilazione dai quadranti orientali, con raffiche fin oltre gli 80km/h sul basso Ionio e precipitazioni di forte intensità con accumuli molto elevati soprattutto tra siracusano, catanese e ragusano.

In queste zone molto probabili accumuli a 3 cifre, con locali punte anche oltre i 200-250 mm nelle 48h.

Fenomeni intensi attesi anche sul comprensorio etneo, specie sui settori orientali e sud-orientali più esposti al flusso umido nei quali contribuirà anche lo stau che si creerà per l’orografia del territorio.

Fenomeni che assumeranno carattere nevoso a quote variabili, in generale attesi accumuli molto elevati tra etneo, Peloritani e Nebrodi oltre i 1000 metri di quota.

Il peggioramento riguarderà anche i settori centro-occidentale e settentrionale dell’isola seppur con fenomeni meno intensi. A partire dalla serata di venerdì è atteso un graduale miglioramento grazie ad una progressiva espansione verso est dell’anticiclone azzorriano.

Giovedì 9 febbraio

Al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta l’isola con fenomeni di moderata o forte intensità sui settori orientali dell’isola specie tra catanese, siracusano e ragusano; altrove piogge di moderata intensità meno diffuse sull’estremo settore occidentale. In questa fase i fenomeni assumeranno carattere nevoso oltre gli 800/900 metri sui settori centro-settentrionali o localmente sotto nella zona etnea, mentre oltre i 1000 metri sulla Sicilia meridionale.

Nel pomeriggio ulteriore intensificazione dei fenomeni sulle aree centro-orientali dell’isola specie nel siracusano e basso catanese, dove sono attesi quantitativi di pioggia molto elevati, altrove ancora piogge di moderata intensità con neve a partire dagli 800/900m sui settori centro-occidentali e meridionali, dai 700m sulla parte nord-orientale dell’isola.

In serata estensione dei fenomeni anche ai settori centro-occidentali con piogge di moderata o localmente forte intensità; ancora fenomeni molto forti attesi sulla parte sud-orientale e sul settore ionico. In questa fase nevicate oltre i 700/800 metri sulla Sicilia centro-settentrionale o localmente sotto tra palermitano e messinese, a quote più alte su quella meridionale.

Temperature in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi, ancora sotto le medie stagionali anche di 5/6°C .

Venti di levante di moderata intensità, forti sui settori meridionali e sud-orientali con raffiche oltre i 70-80 km/h.

Mari molto mossi, agitato o molto agitato lo Ionio e il canale di Sicilia orientale.

Venerdì 10 febbraio

Nella notte e nella prima parte di mattinata ancora forti fenomeni attesi sulla Sicilia sud-orientale specie tra basso catanese, ragusano e siracusano, mentre altrove insisteranno fenomeni di moderata intensità che assumeranno carattere nevoso oltre i 700/800m.

Dalla tarda mattinata atteso un graduale miglioramento a partire dai settori occidentali e settentrionali mentre insisteranno ancora fenomeni di moderata o forte intensità sulla Sicilia sud-orientali, fenomeni comunque in attenuazione a partire dalla serata.

Temperature che subiranno poche variazioni, ancora sotto le medie stagionali, graduale aumento dalla serata.

Venti di grecale di moderata o forte intensità, forti sul settore sud-orientale dell’isola con raffiche oltre 80km/h.

Mari: mosso il Tirreno, molto mossi il canale di Sicilia e lo Ionio.

Sabato 11 febbraio

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola; qualche annuvolamento più compatto sul settore ionico ma senza fenomeni associati.

Temperature in aumento sia nei valori massimi che minimi.

Venti di maestrale di debole intensità.

Mari mossi.

Domenica 12 febbraio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola con al più il passaggio di innocue nubi medio-alte.

Temperature in ulteriore lieve aumento.

Venti di tramontata di debole intensità.

Mari mossi.