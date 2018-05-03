95047

METEO: Ancora codice giallo fino a domani

03 maggio 2018 17:44
METEO: Ancora codice giallo fino a domani -
E’ ancora allerta gialla in Sicilia.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 04 Maggio 2018.

Il Bollettino prevede "il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati darovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. persistono anche venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte

