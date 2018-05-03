METEO: Ancora codice giallo fino a domani

E’ ancora allerta gialla in Sicilia.La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 04 Maggio 2018.Il Bollet...

E’ ancora allerta gialla in Sicilia.

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani 04 Maggio 2018.

Il Bollettino prevede "il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati darovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. persistono anche venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali e mareggiate lungo le coste esposte