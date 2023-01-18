METEO: ANCORA POCHE ORE POI CAMBIA TUTTO, IN ARRIVO NETTO CALO DELLE TEMPERATURE E FORTE VENTO
L'Italia, come riportata il sito 3bmeteo, sta vivendo la prima vera fase invernale della stagione. Questo grazie alla discesa di aria artico marittima che ha interessato tutta l'Europa Centro-occident...
L'Italia, come riportata il sito 3bmeteo, sta vivendo la prima vera fase invernale della stagione. Questo grazie alla discesa di aria artico marittima che ha interessato tutta l'Europa Centro-occidentale, riportando così un clima più consono al periodo. Pioggia, neve, vento e mareggiate stanno caratterizzando questa prima parte della settimana sul nostro Paese e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Vediamo andando nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.
Giovedì 19. Giornata tipicamente invernale al Nord con nevicate a quote molto basse, fino a 100-200m al Nord-Est, Lombardia meridionale, Liguria e in Emilia Romagna. La neve si farà vedere fino al piano entro sera sulla Pianura Padana centro-orientale. Su alte pianure venete e friulane solo pioviggini o al più a tratti pioggia mista a neve. Saranno imbiancate Parma, Bologna, Forlì, Vicenza e così via. Fiocchi possibili nel primo mattino anche su Genova e in prossimità delle coste del Levante ligure. Maltempo anche in Toscana e Umbria con nevicate anche qui fino a 100-300m. Piogge sparse alternate a schiarite anche su Sardegna e medio-basso Tirreno. Spazi soleggiati sulle Alpi occidentali, Puglia e Molise. Temperature in calo ovunque, massime tra 5 e 12°C, locali gelate al mattino al Nord. Ventilazione forte di Maestrale in Sardegna e Sicilia, rotazione dei flussi da Nord sulle regioni settentrionali.
Venerdì 20. Instabilità nevosa fino al piano tra Romagna e Marche, in estensione ad Abruzzo e basso Adriatico la sera ma con quota neve in rialzo a 300-500m. Piogge e rovesci diffusi al Sud con neve oltre i 500-600m, oltre i 400m nelle aree interne della Sardegna. Possibili grandinate ed episodi di graupel tra Campania, Calabria e Sicilia. Più asciutto e stabile al Nord e in Toscana. Ulteriore calo termico, massime tra 5 e 10°C, gelate nelle ore più fredde. Vento forte di Tramontana e Grecale al Centro-Nord, a rotazione ciclonica al Sud, burrascosa sulla Sicilia e Calabria
Tendenza weekend: instabilità che si concentrerà maggiormente su medio-basso Adriatico e Sud Italia con neve in collina. Clima freddo ovunque, gelate al Nord. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.