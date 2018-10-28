METEO: ARANCIONE PER DOMANI SUL SETTORE NORDORIENTALE, GIALLA SUL RESTO DELL’ISOLA
La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi e domaniAVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO – VALIDITA’: dalle ore 16:00 di oggi 2...
La Protezione civile regionale ha diramato l’avviso di rischio idrogeologico e idraulico per la giornata di oggi e domani
AVVISO RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO – VALIDITA’: dalle ore 16:00 di oggi 28 ottobre fino alle ore 24:00 di domani 29 ottobre 2018
CONDI-METEO AVVERSE:
SI PREVEDE IL PERSISTERE DI PRECIPITAZIONI DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU TUTTA LA SICILIA, SPECIE SUI SETTORI SETTENTRIONALI.
I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.
DAL POMERIGGIO DI OGGI, DOMENICA 28 OTTOBRE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DI BURRASCA DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica.
SORIS (Sala Operativa) H24 Numero Verde 800404040