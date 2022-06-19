METEO: ARRIVA CARONTE, LA SETTIMANA TRA LE PIÙ CALDE DI SEMPRE PER IL MESE DI GIUGNO

La massa d'aria rovente che ha portato temperature ben oltre i 40°C su Spagna e Francia si sposta gradualmente sull'Italia, si è sperato fino all'ultimo che potesse essere un transito veloce seguito d...

La massa d'aria rovente che ha portato temperature ben oltre i 40°C su Spagna e Francia si sposta gradualmente sull'Italia, si è sperato fino all'ultimo che potesse essere un transito veloce seguito da temporali ma le ultime emissioni modellistiche sono inequivocabili.

La nuova settimana sarà caratterizzata quasi interamente da sole e caldo in intensificazione a cui faranno da contorno pochi temporali, più che altro sulle zone alpine. Solo nel weekend si potrà assistere al passaggio di un fronte atlantico più organizzato che potrebbe portare un calo termico più apprezzabile ma la tendenza è da confermare.

Dunque ci avvieremo ad affrontare almeno una settimana (o ahinoi 10 giorni!) tra le più calde di sempre per il mese di Giugno e in assoluto della stagione estiva con punte di 40°C in Valpadana e pure nel Foggiano e nelle zone interne della Sardegna; Caronte rappresenterà una doppia metafora: da un lato ci trasporterà in un periodo caratterizzato da caldo cosiddetto “infernale”, dall’altro ci traghetterà nel cuore dell’Estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21-22 Giugno e l’inizio di Luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi, ovvero il cuore pulsante della stagione.

La giornata di lunedì vedrà sole pressoché ovunque con un po' di instabilità che toccherà l'arco alpino orientale portando dei veloci temporali pomeridiani tra Trentino Alto Adige e alto Friuli. Per il resto anticiclone con temperature che potranno superare la soglia dei 36/37°C sulla Val Padana e localmente anche in Sardegna. Martedì ancora con qualche fugace temporale pomeridiano sulle Alpi e sole prevalente altrove ma peggiore sotto il profilo climatico con temperature che potranno raggiungere i 40°C sulla Sardegna e superare anche i 37/38°C sulla Val Padana. Inizierà a fare molto caldo anche al Sud con temperature fino a 38°C sulla Puglia e sulla Basilicata. Mercoledì on troppo diverso salvo che per qualche temporale pomeridiano più diffuso sui settori alpini con un lieve calo termico al Nord mentre altrove sole e caldo intenso saranno protagonisti. Previste massime fino a 38°C al Centro, 40°C in Sardegna e 38/40°C anche al Sud soprattutto Puglia e Basilicata, 38°C o superiori anche sulla Sicilia. Giovedì infine tutto sole o quasi con instabilità diurna sulle Alpi ridotta al lumicino e gran caldo ovunque. Massime che potranno addirittura superare i 40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.