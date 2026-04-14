Meteo, avviso Aeronautica Militare: temporali violenti e raffiche di vento sulla Sicilia

Nuova allerta meteo sulla Sicilia per le prossime ore. L’Aeronautica Militare Italiana ha diramato un avviso di fenomeni intensi che riguarda l’intera regione, con condizioni in rapido peggioramento.

Secondo quanto comunicato, dalla giornata di oggi e fino alle prime ore di domani, mercoledì 15 aprile, sono attese precipitazioni intense, spesso a carattere temporalesco. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali criticità.

Si tratta di una fase di maltempo che potrebbe risultare particolarmente intensa a tratti, con possibili disagi soprattutto nelle aree urbane e lungo le arterie stradali. Non si escludono allagamenti, riduzione della visibilità e condizioni di guida difficili.

👉 Massima attenzione dunque nelle prossime ore, soprattutto durante gli spostamenti. Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali.

📄 Bollettino integrale Aeronautica Militare

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 14/04/26

SI PREVEDONO FINO ALLE PRIME ORE DI DOMANI MERCOLEDI' 15 APRILE 2026

PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA

SICILIA, ACCOMPAGNATE DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI

RAFFICHE DI VENTO.