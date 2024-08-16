METEO. CAMBIAMENTI IN ARRIVO: CALO DELLE TEMPERATURE E INSTABILITÀ A PARTIRE DAL WEEKEND

Il tempo sta per subire un cambio di rotta significativo a partire dal tardo weekend e dall'inizio della prossima settimana. Un'ondata di aria più fredda si prepara a interessare il nostro paese, port...

Il tempo sta per subire un cambio di rotta significativo a partire dal tardo weekend e dall'inizio della prossima settimana. Un'ondata di aria più fredda si prepara a interessare il nostro paese, portando con sé una serie di eventi meteorologici che segneranno la fine del periodo di stabilità e temperature sopra la media che abbiamo vissuto di recente.

A partire da domenica sera, le temperature inizieranno a calare sensibilmente sui versanti settentrionali, come primo segnale di un cambiamento più ampio che coinvolgerà tutta la penisola. Questo calo termico si estenderà gradualmente a tutte le regioni nella giornata di lunedì 19 agosto, facendo sentire i suoi effetti da nord a sud.

Oltre alla diminuzione delle temperature, l’instabilità atmosferica farà il suo ingresso prepotente, soprattutto sui settori settentrionali del Paese. Qui si prevedono fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, che potrebbero portare a un peggioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, questa situazione merita un approfondimento ulteriore, e sarà oggetto di aggiornamenti nei prossimi giorni.

L'arrivo di questa fase più fresca e instabile sarà particolarmente sentito dopo un periodo di caldo estivo persistente, segnando l'inizio di un cambiamento verso condizioni più autunnali. È quindi consigliabile tenere d'occhio le previsioni locali e prepararsi a una settimana decisamente diversa rispetto a quelle appena trascorse.