METEO: COMPRENSORIO SFERZATO DAL VENTO, CADUTA ALBERI E CALCINACCI – LE FOTO
Caduta di calcinacci, alberi caduti fortunatamente senza conseguenze per le persone , sono queste alcune delle conseguenze del forte vento che sta imperversando il nostro comprensorio oltre che sul resto della Sicilia.
In particolare un albero è caduto sulla SP56 la strada che collega Paternò con Belpasso, probabilmente per il forte vento.
Il transito delle macchine attualmente è possibile, ma le vetture che devono andare verso il centro città devono invadere l’altra corsia.
La pioggia ed il forte vento hanno creato problemi di allagamenti caduta di calcinacci pure a Paternò, in Via Vercelli sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Paternese, a seguito della caduta di calcinacci da una palazzina che si trova in via Bellini.
Maltempo che secondo le previsioni della Protezione Civile dovrebbe peggiorare nelle prossime ore
Il direttore regionale della Protezione Civile Salvo Cocina ha disposto “l’obbligo attuazione procedure operative Fase Operativa di PREALLARME”.
Ecco le istruzioni per i Comuni:
ALLERTARE di centri operativi e presidi territoriali (si raccomanda apertura COC anche in modalità ristretta) e assicurarsi della reperibilità dei loro componenti;
ALLERTARE il volontariato ed eventualmente disporre il loro supporto alle strutture comunali per il presidio dei punti a rischio;
VERIFICARE disponibilità mezzi ed attrezzature, in particolare idrovore anche in dotazione al volontariato;
ATTIVARE monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate e in particolare di:
o viabilità in corrispondenza degli attraversamenti,
o corsi d’acqua e impluvi,
o sottopassi,
o zone esposte a forte vento e mareggiate,
anche attraverso presidi territoriali e, all’ OCCORRENZA, INIBIRE la fruizione dei beni;
PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE a tutto quanto particolarmente esposto a venti forti come cartelloni, insegne, tettoie leggere ad alberature;
INFORMARE la popolazione;
MANTENERE contatti con sale operative regionali – SORIS (Dirig. Locali e funz. NOPI del DRPC), VVF, 118 e Prefetture;
MONITORARE condizioni meteo locali;
ATTIVARE tutte le altre necessarie misure di mitigazione dei rischi previste nei propri Piani di protezione civile per la prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico e nei documenti regionali e nazionali.
Si invita altresì a dare riscontro alla SORIS della avvenuta ricezione avviso meteo di ieri e al prossimo di oggi, stesso mezzo ovvero con mail separata. Comunicare nominativo responsabile comunale PC e Comandante Polizia Locale ove non fatto.
Si invita altresì di:
attivare la Fase Operativa di PREALLARME o di ALLARME, nel caso di eventi in corso molti intensi, anche utilizzando la piattaforma GECoS
riscontrare la ricezione del presente Comunicato straordinario.
comunicare alla SORIS nominativi del responsabile comunale PC e del Comandante Polizia Locale ove non già provveduto.
I Comuni più a rischio hanno aperto i centro operativi comunali. Tutti i volontari della protezione civile sono in pre-allarme e hanno iniziato in queste ore a monitorare i punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate
METEO DOMENICA. Sarà una giornata stabile su gran parte delle regioni centro-settentrionali, pur con alcuni addensamenti al mattino sulla Val Padana ma in diradamento diurno, e il passaggio di stratificazioni alte sulle regioni centrali che diverranno anche compatte sull'Abruzzo, dove saranno possibili deboli fenomeni in mattinata. Situazione in peggioramento invece al Sud e sulle isole per l'approfondimento del ciclone afro-mediterraneo, con piogge in intensificazione ne corso della giornata soprattutto su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria (specie ionica), e temporali anche intensi tra il pomeriggio e la sera, localmente accompagnati da locali grandinate e nubifragi. Qualche pioggia in arrivo in giornata fin su Campania interna, Lucania e Salento, generalmente debole. Ventilazione moderata o tesa da est-nordest, temperature in diminuzione.
METEO LUNEDÌ. Prevale la stabilità al Nord, pur con stratificazioni alte sui settori centro-orientali che risulteranno anche compatte, soprattutto sull'Emilia con tendenza a qualche pioggia la sera sulla Romagna. Nuvoloso sulle regioni centrali con piogge inizialmente su Abruzzo e basso Lazio, ma in intensificazione in giornata e in risalita verso Umbria e basso Lazio, entro sera fino a Marche e Toscana interna. Instabile sulla Sardegna con piogge e rovesci soprattutto sul versante tirrenico. Situazione ancor più compromessa al Sud con tempo perturbato e piogge e rovesci sparsi, più intensi al mattino sulla Sicilia orientale, poi su Calabria ionica e Basilicata, dove sono attesi temporali e nubifragi anche violenti, a tratti accompagnati da grandine. Venti orientali, forti al Sud dove tenderanno a ruotare intorno al minimo di pressione che si collocherà al largo dello Ionio. Temperature in ulteriore calo. Per la tendenza successiva clicca qui.