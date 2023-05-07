METEO. DOMANI, 08 MAGGIO 2023 ALLERTA GIALLA IN TUTTA LA SICILIA

Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 7 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola. In particolare sul sito Istituzionale della Protezione Civile si legge: p...

Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, 7 maggio, un’allerta meteo gialla in tutta l’isola.

In particolare sul sito Istituzionale della Protezione Civile si legge: piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 8 Maggio

Fin dal primo mattino su buona parte della Sicilia avremo condizioni di cielo nuvoloso, con nubi in prevalenza a carattere stratificato ed accompagnate da una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Tendenza dalla tarda mattinata e nel corso della giornata ad un’ulteriore intensificazione della nuvolosità a partire dalla Sicilia occidentale e in estensione a buona parte del territorio regionale con possibilità di piogge e locali rovesci, più probabili lungo il settore centrale ed occidentale dell’isola.

Nel corso della serata si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ovunque.

Venti da deboli a moderati di Scirocco lungo il settore occidentale e meridionale dell’isola, mentre altrove risulteranno deboli di direzione variabile.

Mari generalmente poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperatura in lieve diminuzione specie nei valori diurni.

Tempo previsto per Martedì 9 Maggio

Giornata che fin dal mattino vedrà la presenza di una diffusa nuvolosità ovunque, a cui sarà associata una fenomenologia di moderata intensità con qualche isolato rovescio lungo il settore nord orientale dell’isola.

Nel corso della giornata ed in serata si assisterà ad una parziale attenuazione della nuvolosità lungo il settore centro meridionale della Sicilia, dove si faranno strada delle parziali schiarite, altrove insisterà una maggiore nuvolosità che darà luogo a precipitazioni localmente a carattere di rovescio o temporale, specie lungo il settore tirrenico centrale ed orientale.

Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali lungo il settore centro occidentale dell’isola, altrove risulteranno moderati dai quadranti nord orientali.

Mari generalmente mossi.

Temperature in lieve ed ulteriore flessione.

Tempo previsto per Mercoledì 10 Maggio

In mattinata avremo condizioni di cielo nuvoloso lungo il settore nord occidentale dell’isola, dove avremo delle locali precipitazioni di debole intensità.

Nel corso della giornata tendenza ad estensione ed intensificazione della nuvolosità ovunque, ma con le precipitazioni che riguarderanno principalmente la Sicilia centro settentrionale, dove non si esclude la possibilità che i fenomeni assumano localmente carattere di rovescio o temporale specie nel il settore tirrenico centro orientale.

In serata su buona parte dell’isola si assisterà ad un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite quasi ovunque, eccetto lungo il settore nord orientale dell’isola dove avremo ancora una diffusa nuvolosità associata a rovesci e locali temporali.

Venti: su buona parte della Sicilia risulteranno da deboli a moderati dai quadranti nord occidentali, mentre lungo il settore ionico proverranno dai quadranti nord orientali.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie o in lieve ed ulteriore flessione.