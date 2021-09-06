METEO: DOMANI ALLERTA GIALLA NEL CATANESE
Ancora clima instabile in Sicilia. Piogge, temporali ed allerta gialla in sei province dell’isola per martedì 7 settembre. Lo indica la protezione civile regionale nel nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.
In particolare, la nota dà attenzione alle precipitazioni. “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul versante meridionale dei settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli”.
Allerta gialla, quindi, nelle zone del Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano, Ennese e Nisseno.
In mattinata, le piogge si estendono anche nella zona centro orientale dell’isola con fenomeni, oltre che nel Messinese, anche nel Catanese, Siracusano e Ragusano. Peggioramento nel pomeriggio con temporali previsti nell’Ennese, Ragusano, Catanese e Messinese, piogge anche nell’Agrigentino, nuvoloso ovunque.
In serata i rovesci dovrebbero attenuarsi. Piogge però previste nel Messinese e nel Ragusano.
Venti localmente forti nord-orientali sui settori ionici. Mari, localmente molto mosso lo Ionio.