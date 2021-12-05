METEO: DOMANI, LUNEDÌ 6 DICEMBRE ALLERTA GIALLA IN TUTTA L’ISOLA
L’ondata di maltempo insiste ancora sulla Sicilia e non risparmia nessuna provincia.
La Protezione Civile ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Prosegue anche domani 06 dicembre l’allerta meteo GIALLA per rischio idrico e idrogeologico, con previsione di condizioni meteo avverse.
Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati moderati.
Le temperature saranno in sensibile diminuzione nei valori massimi.
I venti saranno localmente forti sud-orientali, specie sui settori ionici e meridionali, con locali raffiche di burrasca.