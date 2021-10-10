95047

METEO: DOMENICA "GIALLA" PER LA SICILIA

La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido  fino alle ore 24 di oggi, 10 ottobre 2021.Per la giornata di oggi è previsto su tut...

10 ottobre 2021 09:04
La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido  fino alle ore 24 di oggi, 10 ottobre 2021.

Per la giornata di oggi è previsto su tutta la Sicilia un livello di allerta gialla. Non si allontana quindi il fronte di depressione sull’isola.

In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.

