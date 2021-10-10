METEO: DOMENICA "GIALLA" PER LA SICILIA
La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi, 10 ottobre 2021.
Per la giornata di oggi è previsto su tutta la Sicilia un livello di allerta gialla. Non si allontana quindi il fronte di depressione sull’isola.
In particolare, si legge nell’avviso, si prevedono precipitazioni “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli”.