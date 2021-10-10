METEO: DOMENICA "GIALLA" PER LA SICILIA

La Protezione civile della Regione Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi, 10 ottobre 2021.Per la giornata di oggi è previsto su tut...

A cura di Redazione 10 ottobre 2021 09:04

Condividi