METEO. EPIFANIA CON TEMPO INSTABILE E DALLA PROSSIMA SETTIMANA ARRIVA L'INVERNO

Il 2024 inizia come era finito il 2023 con alta pressione e temperature 7-8 gradi superiori alle medie del periodo, ma per l’Epifania ci sarà pioggia e successivamente fredo e neve. Sono le previsioni...

A cura di Redazione 04 gennaio 2024 14:38

Condividi