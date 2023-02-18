METEO. FINE SETTIMANA CON BEL TEMPO E TEMPERATURE IN AUMENTO

Il fine settimana, come riporta il sito centrometeosicilia, sarà caratterizzato sulla Sicilia da condizioni di tempo stabile, con cielo sereno e temperature qualche grado sopra le medie stagionali.N...

Il fine settimana, come riporta il sito centrometeosicilia, sarà caratterizzato sulla Sicilia da condizioni di tempo stabile, con cielo sereno e temperature qualche grado sopra le medie stagionali.

Nelle prossime ore è infatti atteso un graduale rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre, che si espanderà su gran parte dell’Europa centro-occidentale, interessando anche la nostra isola.

Anticiclone che garantirà una fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato che persisterà anche nella prima parte della prossima settimana. Il tutto sarà accompagnato, specie dalla giornata di sabato, da un aumento delle temperature, che si porteranno al di sopra dei valori medi soprattutto nei valori massimi, grazie ormai ad un numero maggiore di ore di luce e una posizione del sole più alta sull’orizzonte; aumento meno marcato nei valori minimi grazie all’assenza di nuvolosità, soprattutto nelle zone soggette ad inversione termica.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

VENERDÌ 17 febbraio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato da nubi medio-alte specie sui settori occidentali e centro-settentrionali dell’isola; schiarite più ampie sulla Sicilia sud-orientale.

Temperature senza variazioni di rilievo, sia nei valori massimi che minimi.

Venti deboli di direzione variabile.

Mari calmi o poco mossi.

SABATO 18 febbraio

Giornata caratterizzata interamente da tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta l’isola.

Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie nei minimi.

Venti deboli di direzione variabile.

Mari calmi o poco mossi.

DOMENICA 19 febbraio

Sin dal mattino e per il resto della giornata cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

Temperature in lieve aumento sia nei valori massimi che minimi.

Venti di ponente di debole intensità.

Mari poco mossi, mosso il Canale di Sicilia orientale e il basso Ionio.