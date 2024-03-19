METEO: IL CALDO AFRICANO APPRODA IN ITALIA, ARRIVANO I 27°C SULLA SICILIA

Grazie all’anticiclone da domani l’alta pressione proverà ad espandersi sul bacino del Mediterraneo portando una maggior stabilità atmosferica su tutta l’Italia almeno fino a giovedì 21; anche le temp...

Grazie all’anticiclone da domani l’alta pressione proverà ad espandersi sul bacino del Mediterraneo portando una maggior stabilità atmosferica su tutta l’Italia almeno fino a giovedì 21; anche le temperature sono previste in graduale aumento, specie nei valori massimi.

L’afflusso d’aria calda sarà favorito da un sistema ciclonico in movimento dalla Penisola Iberica verso le coste del Marocco, con un clima caratterizzato da temperature che potranno raggiungere i 26/27°C in Sicilia e Sardegna e attestarsi sui 22/23°C in molte zone del Centro e del Nord Italia.

Questa fase asciutta e soleggiata non è tuttavia destinata a durare: nel weekend, una perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe riportare piogge e temporali dapprima al Nord, poi anche sul resto del Paese, anche se non dovrebbe estendersi alla Sicilia dove si prevede un week caldo e soleggiato