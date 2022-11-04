METEO. IN ARRIVO VENTO FORTE E PIOGGIA IN SICILIA. ALLERTA ARANCIONE IN TRE PROVINCE, GIALLA NELLE ALTRE

La Protezione civile ha diramato per domani una allerta arancione su alcuni settori della Sicilia e della Calabria.Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, su alcuni...

La Protezione civile ha diramato per domani una allerta arancione su alcuni settori della Sicilia e della Calabria.

Valutata, inoltre, allerta gialla, in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, su alcuni settori dell'Abruzzo e sui restanti territori di Calabria e Sicilia.

Allerra arancione nelle province di Palermo, Messina e Trapani gialla nelle altre provincie.

Il sistema frontale di origine atlantica, causa della fase di maltempo lungo la penisola italiana, tende a muoversi ulteriormente verso sud, andando ad interessare la restante parte del Meridione dove, a partire dalla sera di oggi, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche ed un generalizzato rinforzo della ventilazione settentrionale.

L'avviso prevede dalla sera di oggi, venerdì 04 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in estensione dalle prime ore di domani alla Puglia, a partire dai settori centro-meridionali della regione.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla sera di oggi si prevedono venti da forti a burrasca sulla Sicilia, con raffiche di burrasca forte su settori occidentali e meridionali e sui rilievi dell'isola, inizialmente da sud-ovest e tendenti a ruotare da nord-ovest dal pomeriggio di domani, sabato 05 novembre. Previste mareggiate lungo le coste esposte.

Dal pomeriggio di domani attesi, inoltre, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte su zone costiere molisane, Gargano e crinali appenninici, con mareggiate lungo le coste esposte. (ANSA).