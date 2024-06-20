METEO, IN CORSO L'ONDATA DI CALORE "MINOSSE": OGGI E DOMANI BOLLINO ARANCIONE A CATANIA

L’estate si annuncia con il primo bollino rosso per il caldo, previsto oggi a Perugia, e seguito venerdì 21 giugno da altri otto bollini rossi. Lo indica il bollettino sulle ondate di diffuso dal min...

Lo indica il bollettino sulle ondate di diffuso dal ministero della Salute sul suo sito. Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l’arrivo di ondate di calore «con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche», si legge sul sito del ministero.

Nell'ultimo bollettino per Catania le giornate di oggi e di domani (20 e 21 giugno) sono da bollino arancione, vale a dire rischio livello 2.

Il livello 2 (arancione) indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone, in particolare nei sottogruppi di popolazione più vulnerabili al rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti potenzialmente negativi.

I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.