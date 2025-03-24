METEO IN SICILIA: ALLERTA GIALLA PER PIOGGE E TEMPORALI SU GRAN PARTE DELL'ISOLA

Arrivano le previsioni meteo per la giornata di domani in Sicilia e non ci sono buone notizie: il "marzo pazzerello" colpisce ancora. Il tempo sull'isola si preannuncia instabile, con cieli nuvolosi e...

Arrivano le previsioni meteo per la giornata di domani in Sicilia e non ci sono buone notizie: il "marzo pazzerello" colpisce ancora. Il tempo sull'isola si preannuncia instabile, con cieli nuvolosi e a tratti coperti. Sono previste piogge e locali temporali sulle province centrali e orientali, mentre i settori occidentali vedranno condizioni più soleggiate.

La Protezione civile regionale, nel bollettino ufficiale, ha comunicato che buona parte dell'Isola sarà colorata di giallo per tutta la giornata di domani, fatta eccezione per le province di Palermo e Trapani. L'allerta riguarda prevalentemente il rischio di piogge e temporali, con un focus particolare sulle zone interne e centrali.

Secondo i meteorologi di 3bmeteo, la pressione atmosferica tenderà a calare rapidamente, favorendo l’ingresso di aria più umida. Questo porterà a un peggioramento del tempo nella seconda parte della giornata, con piogge sparse che interesseranno gran parte dell'Isola. Nello specifico, il litorale tirrenico vedrà un rapido dissolversi delle nubi diurne, fino a cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, già dalla sera, ci sarà un incremento delle nubi con deboli piogge.

Sui litorali ionici, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli in intensificazione dalla sera, accompagnate anche da rovesci temporaleschi. Sul litorale meridionale, la situazione sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a timide schiarite, con un aumento della nuvolosità nelle ore serali, fino a cieli molto nuvolosi e piogge deboli.

Anche sull'Appennino siciliano il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata, con piogge e rovesci dal pomeriggio, alcuni anche a carattere temporalesco. Le zone interne dell'Isola vedranno un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge a partire dal pomeriggio.

I venti saranno deboli, provenienti inizialmente dai quadranti nord-orientali, per poi ruotare verso sud-orientali. Il zero termico si attesterà intorno ai 3100 metri. Per quanto riguarda il mare, il basso Tirreno sarà mosso, il Canale di Sicilia da mosso a molto mosso, e il Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

La giornata di domani si preannuncia quindi caratterizzata da un tempo instabile, con piogge e temporali in intensificazione nelle ore serali, soprattutto nelle zone centrali, orientali e sull’Appennino siciliano. Le temperature rimarranno miti, ma il rischio di precipitazioni rende necessaria una maggiore attenzione, specialmente nelle zone interne e nei litorali più esposti ai temporali.