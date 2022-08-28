METEO. INIZIO DI SETTIMANA CON TEMPO SEMPRE PIÙ STABILE, CON I VALORI FINO A 3-4°C AL DI SOPRA DELLE MEDIE DEL PERIODO.

Le previsioni del sito centrometeosicilia.it indicano che nel corso dei prossimi giorni le condizioni atmosferiche rispetto alle giornate precedenti tenderanno a divenire gradualmente più stabili, i...

Le previsioni del sito centrometeosicilia.it indicano che nel corso dei prossimi giorni le condizioni atmosferiche rispetto alle giornate precedenti tenderanno a divenire gradualmente più stabili, in quanto sul Mediterraneo centro occidentale si assisterà ad un incremento della pressione atmosferica grazie all’espansione da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, ed un parziale contributo in quota di un promontorio anticiclonico nord Africano che contribuirà a far nuovamente salire la colonnina di mercurio, con i valori che mediamente si porteranno fino a 3-4°C al di sopra delle medie del periodo.

Nonostante ciò non mancherà la possibilità, specie durante le ore centrali del giorno e lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, di avere a che fare con degli annuvolamenti in grado di dar luogo a delle locali precipitazioni.

Dal 1° settembre giornata in cui esordirà l’autunno meteorologico, ma le condizioni atmosferiche potrebbero risultare tutt’altro che autunnali volgendo ulteriormente verso il caldo e la stabilità a causa di una nuova rimonta anticiclonica di matrice africana alimentata da un’area depressionaria che, nel corso del prossimo fine settimana si andrebbe a collocare tra le isole Britanniche ed il vicino Atlantico, ma su questo ci ritorneremo nei prossimi giorni.

Ma adesso diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto sulla nostra isola per i prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 29 Agosto

Al mattino avremo su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo poco nuvoloso, eccetto lungo il settore tirrenico e le isole minori come Ustica e le Eolie, dove non mancherà nuvolosità in grado di dar luogo a qualche isolata precipitazione di debole o al più moderata intensità.

Nel corso della giornata si assisterà, specie lungo le aree interne ed i rilievi montuosi della Sicilia centro orientale ad una graduale intensificazione della nuvolosità, in grado di dar luogo a delle locali precipitazioni o a qualche breve ed isolato rovescio specie lungo il comprensorio Etneo, l’area degli Iblei e anche tra ennese ed il nisseno.

In serata tendenza ad una generale attenuazione di nubi e fenomeni, eccetto tra il basso Tirreno e la fascia settentrionale sicula, dove non è da escludere qualche debole e isolato fenomeno di debole intensità.

I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Martedì 30 Agosto

Al mattino il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con qualche nube in più lungo il settore tirrenico dove sarà possibile qualche isolata precipitazione, specie tra le isole Eolie ed il messinese tirrenico.

Nel corso della giornata non mancheranno, specie lungo le aree interne della Sicilia orientale, i soliti addensamenti nuvolosi in grado di dar luogo a delle locali precipitazioni.

In serata si assisterà ad un’attenuazione della nuvolosità con ampie schiarite quasi ovunque, eccetto lungo la Sicilia tirrenica dove permarrà della nuvolosità sparsa.

Venti in prevalenza deboli di direzione variabile, eccetto lungo il settore occidentale siculo dove avremo dei temporanei rinforzi di Maestrale.

Mari calmi o poco mossi, localmente mosso diverrà il Canale di Sicilia.

Temperature senza particolari variazioni di rilievo.

Tempo previsto per Mercoledì 31 agosto

Fin dalle prime ore del mattino l’ultima giornata dell’estate meteorologica esordirà con cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque con qualche nube in più lungo il versante tirrenico.

Nel corso delle ore centrali del giorno non mancheranno i soliti addensamenti nuvolosi ma limitatamente alle aree montuose della Sicilia orientale, a cui potrà essere associato qualche isolato fenomeno lungo il comprensorio etneo e i monti Iblei.

In serata tendenza ad ampie schiarite quasi ovunque tranne l’area del messine tirrenico e le isole Eolie dove insisterà della nuvolosità sparsa.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari calmi o poco mossi.

Temperature in graduale aumento.