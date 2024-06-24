METEO. INIZIO SETTIMANA CON CALDO MODERATO, NUBI SPARSE E POSSIBILI PIOGGE LOCALI, IN ATTESA DEL CALDO INTENSO

Nel corso delle ultime ore come riporta il sito centrometeosicilia, anche al centro sud sono giunte, attraverso una moderata ventilazione di Maestrale, delle masse di aria più fresca di origine atlant...

Nel corso delle ultime ore come riporta il sito centrometeosicilia, anche al centro sud sono giunte, attraverso una moderata ventilazione di Maestrale, delle masse di aria più fresca di origine atlantica che hanno messo la parola fine al caldo intenso che fino alla giornata di ieri ha interessato il nostro territorio regionale con temperature prossime ai +40°C e cielo velato o nuvoloso con un’elevata concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Sul Tirreno centro settentrionale è presente una goccia fredda in quota che si è venuta ad isolare, nella serata di ieri, a seguito di una discesa di aria fresca ed instabile di origine nord Atlantica e in scorrimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre.

Per quanto riguarda le regioni centro meridionali esse saranno interessate da un flusso di correnti umide ed instabili in quota provenienti dai quadranti sud occidentali che nelle giornate di Lunedì e Martedì investiranno anche il nostro territorio regionale, mostrandosi più attive lungo l’area del Canale di Sardegna ed il settore occidentale del medio e basso Tirreno dove si potrà sviluppare una linea temporalesca in grado di dare origine a rovesci e locali temporali lungo il tratto di mare compreso fra il Canale di Sardegna ed il basso Tirreno e che potranno interessare il settore nord occidentale dell’isola e le isole presenti a nord della Sicilia.

A partire da Mercoledì si andrà incontro ad una graduale stabilizzazione delle condizioni atmosferiche dovuta all’allontanamento verso la Penisola Balcanica della goccia fredda, e al contempo ad una nuova rimonta anticiclonica di matrice sub tropicale che innescherà un flusso di correnti meridionali che faranno nuovamente aumentare le temperature.

Ma adesso soffermiamoci su ciò che avverrà nei prossimi giorni.

Tempo previsto per Lunedì 24 Giugno

Fin dal mattino avremo sul nostro territorio regionale condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nuvolosità che risulterà più compatta lungo il settore nord occidentale dell’isola dove non si esclude la possibilità di qualche isolato fenomeno di debole intensità.

Altrove il cielo risulterà poco o parzialmente nuvoloso con schiarite più ampie lungo il settore meridionale dell’isola.

I venti risulteranno moderati e proverranno mediamente dai quadranti occidentali.

Mari: mosso il Canale di Sardegna ed il mar Tirreno, poco mosso risulterà il mar Ionio.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo

Tempo previsto per la giornata di Martedì 25 Giugno

Giornata che vedrà fin dal mattino condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, tendenza in giornata ad un intensificazione della nuvolosità lungo il settore centro occidentale dell’isola dove non si esclude qualche fenomeno a carattere sparso ma con tendenza a successivo miglioramento nel corso della serata.

Venti moderati dai quadranti meridionali lungo il settore orientale dell’isola, su quello occidentale i venti tenderanno a disporsi dai quadranti nord occidentali divenendo moderati.

Mari generalmente mossi.

Temperature stazionarie lungo il settore occidentale dell’isola, in lieve ed ulteriore incremento su quello orientale.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 26 Giugno

In mattinata avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con qualche annuvolamento più intenso nel corso della giornata lungo il settore settentrionale dell’isola, tendenza in serata ad un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Venti moderati dai quadranti occidentali e nord occidentali con locali rinforzi lungo il settore occidentale siculo.

Mari: mosso il mar Tirreno ed il Canale di Sicilia, poco mosso il mar Ionio.

Temperature stazionarie o in generale lieve aumento.