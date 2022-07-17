METEO. INIZIO SETTIMANA IN SICILIA CON CALDO ESTIVO MA SENZA ECCESSI
Nel corso dei prossimi giorni come prevedono le previsioni di centrometeosicilia.it, le condizioni atmosferiche non subiranno grossi scossoni rispetto alle giornate precedenti, infatti lungo il Medite...
Nel corso dei prossimi giorni come prevedono le previsioni di centrometeosicilia.it, le condizioni atmosferiche non subiranno grossi scossoni rispetto alle giornate precedenti, infatti lungo il Mediterraneo centro-occidentale continuerà a dominare un vasto campo di alta pressione di natura azzorriana, ma che si avvarrà di un contributo sub tropicale in quota che riguarderà principalmente le nazioni dell’Europa occidentale come la Spagna, la Francia, fino a spingersi addirittura fino alle isole Britanniche, dove si potrebbero raggiungere dei valori di temperatura insolitamente calde per quelle località.
Per quanto riguarda il nostro territorio esso né verrà interessato marginalmente, dato che si verrà a trovare lungo il suo bordo orientale, dove affluiranno in quota delle correnti leggermente più fresche ed instabili che potranno determinare dei locali addensamenti nuvolosi, in particolar modo lungo le aree interne della Sicilia centro orientale specie durante le ore centrali e pomeridiane del giorno, a cui potranno essere associate delle isolate precipitazioni.
Il tutto in un contesto termico che si porterà di un paio di gradi al di sopra delle medie stagionali del periodo, in parte mitigato lungo le aree costiere dalle brezze marine, ma in questo caso con il disagio dell’afa a causa degli elevati tassi di umidità.
Dopo questa breve analisi diamo uno sguardo più dettagliato al tempo previsto per i prossimi giorni.Tempo previsto per Lunedì 18 luglioIn mattinata avremo condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque, con tendenza a partire dalla tarda mattinata ad un graduale incremento della nuvolosità, specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale, dovuto alla formazione e allo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna in grado di dar luogo a qualche isolato fenomeno, ma in miglioramento nel corso della serata.
I venti risulteranno deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo la fascia costiera.
Mari calmi o poco mossi.
Temperature in generale lieve aumento.
Tempo previsto per Martedì 19 luglio
Giornata che fin dalle prime ore del mattino vedrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo i soliti addensamenti nuvolosi durante le ore del pomeriggio che riguarderanno le aree interne ed i rilievi montuosi dell’isola, dove potranno verificarsi delle locali precipitazioni.
Venti deboli variabili, o a regime di brezza lungo le coste.
Mari generalmente calmi o poco mossi.
Temperature senza grosse variazioni di rilievo.
Tempo previsto per Mercoledì 20 luglio
Giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile e soleggiato quasi ovunque specie lungo le località costiere, mentre lungo le aree interne specie nel pomeriggio si avranno dei locali addensamenti nuvolosi, a cui potrà essere associato qualche isolato fenomeno, ma con tendenza nel corso del tardo pomeriggio ed in serata a dissiparsi.Venti deboli di direzione variabile, o a regime di brezza lungo le località costiere.
Mari calmi o al più, poco mossi.
Temperature senza grosse variazioni di rilievo.