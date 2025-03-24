METEO INIZIO SETTIMANA IN SICILIA: NUVOLOSITÀ E PIOGGE SPARSE A CAUSA DELL'ARIA FREDDA E DEL PULVISCOLO SAHARIANO

Sul Mediterraneo come riporta il sito centrometeosicilia al centro occidentale è presente un’ampia saccatura generata da una discesa di aria fredda di estrazione artico marittima, in scorrimento lung...

Sul Mediterraneo come riporta il sito centrometeosicilia al centro occidentale è presente un’ampia saccatura generata da una discesa di aria fredda di estrazione artico marittima, in scorrimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre e che si è spinta fin verso l’entroterra marocchino, generando in risposta un intenso flusso di correnti umide e temperate di origine nord africana che, nel corso delle ultime 48 ore, hanno investito gran parte del Mediterraneo centrale e la nostra regione. In seno a questo intenso flusso di correnti, in quota è giunta della nuvolosità in prevalenza stratificata ed accompagnata da ingenti concentrazioni di pulviscolo sahariano in sospensione che ha dato luogo a delle occasionali precipitazioni miste a sabbia.

Il tutto è stato accompagnato da un’intensa ventilazione nei bassi strati dell’atmosfera dai quadranti meridionali che ha determinato un sensibile rialzo termico specie lungo il settore tirrenico.

Nel corso dei prossimi giorni la struttura depressionaria tenderà a portarsi verso levante andando a coinvolgere in misura maggiore anche la nostra regione, dove giungerà della nuvolosità a carattere irregolare in grado di dare luogo a delle precipitazioni più organizzate specie nella giornata di Mercoledì, che riguarderanno soprattutto la Sicilia centro orientale.

In questo frangente giungeranno masse di aria più fresca ed instabile provenienti dai quadranti nord occidentali, che spazzeranno via la cappa di caligine sahariana e riporteranno le temperature a dei valori più consoni alle medie stagionali. Il calo termico si avvertirà maggiormente lungo il settore tirrenico dell’isola.

Tempo previsto per la giornata di Lunedì 24 Marzo

Giornata che fin dal mattino vedrà la presenza su gran parte della nostra regione di condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso e lattiginoso, per via della presenza del pulviscolo sahariano in sospensione. Non si esclude la possibilità che vi siano delle precipitazioni sparse miste a sabbia e a carattere di debole o moderata intensità che interesseranno soprattutto il settore centro orientale dell’isola.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali su buona parte dell’isola, eccetto lungo il settore occidentale dove i venti tenderanno a disporsi dai quadranti settentrionali.

Mari generalmente mossi.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo, con tendenza ad una graduale diminuzione lungo il settore tirrenico ed ovest Sicilia.

Tempo previsto per la giornata di Martedì 25 Marzo

Fin dal mattino avremo su gran parte del territorio regionale condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con precipitazioni a carattere sparso di debole e moderata intensità che si alterneranno a delle temporanee schiarite.

Venti da deboli a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, locali rinforzi lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in ulteriore diminuzione ovunque.

Tempo previsto per la giornata di Mercoledì 26 Marzo

Al mattino avremo condizioni di cielo nuvoloso ovunque con piogge sparse che interesseranno il settore centro settentrionale dell’isola. Tendenza dal pomeriggio ad un ulteriore intensificazione della nuvolosità lungo il settore centro orientale della regione dove le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi.

Venti moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi di Maestrale lungo il settore occidentale dell’isola.

Mari generalmente mossi, localmente molto mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore diminuzione.