METEO. IRROMPE L’AUTUNNO IN SICILIA CON TEMPERATURE IN FORTE CALO E INSTABILITÀ

La Sicilia è interessata dall’espansione del promontorio subtropicale nord-africano; esso sta determinando una recrudescenza estiva, con temperature massime abbondantemente superiori ai 30°C, specie s...

La Sicilia è interessata dall’espansione del promontorio subtropicale nord-africano; esso sta determinando una recrudescenza estiva, con temperature massime abbondantemente superiori ai 30°C, specie sull’entroterra.

L’ondata di calore terminerà sabato, quando è previsto il passaggio di un fronte temporalesco.

Nelle prossime ore, come anticipa il sito centrometeosicilia, una blanda saccatura atlantica porterà il suo asse dal settore occidentale del Mediterraneo a quello centrale, venendo progressivamente inglobata in una più ampia circolazione depressionaria a nord-est dell’Europa.

Il flusso sud-occidentale ricco di vapor d’acqua sul bordo orientale della saccatura verrà così progressivamente schiacciato verso sud, interessando anche la Sicilia nel corso della giornata di sabato.

EVOLUZIONE PER IL WEEKEND

Sabato 17 settembre: sussiste la possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi. Il passaggio di una blanda anomalia positiva di vorticità potenziale e la divergenza dei venti a 500 hPa fungeranno da innesco, mentre i valori di CAPE superiori ai 2000 J/Kg, quelli di acqua precipitabile tra i 40 e i 50 mm e la presenza di un getto di basso livello che incrementerà lo shear verticale saranno gli ingredienti giusti per il mantenimento dei clusters temporaleschi. Tra trapanese, agrigentino, palermitano e messinese potrebbe transitare un MCS tra la notte e la prima mattina, con possibili downburst e frequenti fulminazioni. Le stesse zone potrebbero nuovamente essere interessate da un MCS nel pomeriggio. Altrove i cieli saranno nuvolosi ma senza il rischio di fenomeni degni di nota.

Le temperature saranno ancora sopra le medie del periodo ma inizieranno a calare in maniera decisa dalla serata.

Venti moderati o forti in rotazione a NW dal pomeriggio. Bacini nord-occidentali agitati.

Domenica 18 settembre: la rotazione delle correnti a nord determinerà un generale miglioramento, anche se qualche nube in più sarà possibile sul settore tirrenico, dove non sono escluse deboli piogge sui contrafforti montuosi.

Le temperature saranno in deciso calo, specie tra la collina e la montagna, con valori al di sotto dei 15°C nelle ore notturne.

Venti in indebolimento da NNW e moto ondoso in attenuazione.