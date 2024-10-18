METEO, L’AERONAUTICA MILITARE LANCIA L’ALLARME: I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA'

95047

18 ottobre 2024 16:30
I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA
E DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,
POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/10/24
PERSISTONO:

  • PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, PREVALENTE
    CARATTERE TEMPORALESCO SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA;
  • PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
    PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA E
    CALABRIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA DI OGGI, VENERDI' 18 OTTOBRE 2024 ANCHE ALLA SICILIA E DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE 2024 ANCHE ALLA BASILICATA IONICA.
  • IN PARTICOLARE, I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA
    E DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,
    POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';

SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE
2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE:

  • PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI
    PIOGGA O ROVESCIO, SU LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;
  • VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA
    SU BASSO VENETO E ROMAGNA I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI
    SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI
    RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.

