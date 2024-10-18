METEO, L’AERONAUTICA MILITARE LANCIA L’ALLARME: I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA'
I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIAE DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA...
A cura di Redazione
18 ottobre 2024 16:30
I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA
E DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,
POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 18/10/24
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 12/18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, PREVALENTE
CARATTERE TEMPORALESCO SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA;
- PER LE PROSSIME 36/48 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A
PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SU LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA E
CALABRIA, IN ESTENSIONE DALLA SERA DI OGGI, VENERDI' 18 OTTOBRE 2024 ANCHE ALLA SICILIA E DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE 2024 ANCHE ALLA BASILICATA IONICA.
- IN PARTICOLARE, I FENOMENI PREVISTI DALLA SERA DI OGGI SULLA SICILIA
E DAL POMERIGGIO DI DOMANI ANCHE SU BASILICATA IONICA E CALABRIA,
POTRANNO ASSUMERE CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
SI PREVEDONO INOLTRE, DALLE PRIME ORE DI DOMANI, SABATO 19 OTTOBRE
2024, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE:
- PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE DI
PIOGGA O ROVESCIO, SU LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA;
- VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA
SU BASSO VENETO E ROMAGNA I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI
SARANNO ACCOMPAGNATI DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E FORTI
RAFFICHE DI VENTO.
C.N.M.C.A.