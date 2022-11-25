METEO: NEL WEEKEND NUOVO CICLONE,PIOGGE E VENTO FORTE AL SUD

Ad un mese da Natale "il freddo non è ancora arrivato, ma il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto il weekend con potenziali fenomeni alluvionali.Accade per effetto di...

Ad un mese da Natale "il freddo non è ancora arrivato, ma il maltempo di stampo autunnale colpirà le regioni meridionali per tutto il weekend con potenziali fenomeni alluvionali.

Accade per effetto di un nuovo ciclone sul Mar Tirreno che genererà o piogge torrenziali, specie verso la Calabria ionica con venti di tempesta", sono le previsioni Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it che aggiunge: "Le prime piogge, a tratti forti, arriveranno in Sardegna e poi verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, dal pomeriggio.

Anche sul settore tirrenico tra Lazio e Campania giungeranno i primi rovesci, in serata".

"La giornata peggiore sarà sabato - continua Sanò - con possibili nubifragi sparsi su tutto il Centro-Sud, meno probabili in Toscana e nord Marche. Al settentrione invece il tempo sarà asciutto salvo qualche acquazzone al mattino in Romagna. Dal punto di vista delle piogge, se l'occhio del ciclone domenica 'vagherà' ancora intorno all'arcipelago di Malta, avremo nubifragi persistenti sui versanti ionici di Calabria e Sicilia: in questo modo nel weekend potrebbero cadere 200 mm di pioggia in 48 ore su queste due regioni".

Secondo Sanò, "questo nuovo ciclone porterà anche venti forti 'a rotazione ciclonica': significa che la direzione del vento sarà antioraria intorno al minimo di bassa pressione. Ad esempio, quando il ciclone si troverà sul Tirreno Centrale, avremo venti prevalenti da Nord-Est sull'Alto Adriatico, da Nord-Ovest sulla Sardegna, da Sud in Sicilia e da Sud-Est sul Basso Adriatico. E domenica è previsto un rinforzo sui versanti ionici di Calabria e Sicilia".

La tendenza per la prossima settimana: tempo in prevalenza asciutto lunedì 28 novembre poi nuovo ciclone sull'Italia. Più freddo al Nord.