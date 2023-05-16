METEO, NUOVO ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: “PERSISTE IL MALTEMPO CON PRECIPITAZIONI INTENSE E VENTI FORTI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA"
A cura di Redazione
16 maggio 2023 14:27
Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha emesso un nuovo avviso di “fenomeni intensi” per le prossime ore, fino alla giornata di domani 17 Maggio 2023
Ecco di seguito il bollettino:
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 16/05/23
PERSISTONO:
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE, PRECIPITAZIONI INTENSE A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO, SULLA SICILIA;
- PER LE PROSSIME 06/09 ORE VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SULLA SICILIA;
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO SU MARCHE ED EMILIA-ROMAGNA, CON I FENOMENI CHE, SU QUEST'ULTIMA REGIONE, NELLA GIORNATA DI OGGI, MARTEDI' 16 MAGGIO 2023, ASSUMERANNO CARATTERE DI ECCEZIONALITA';
- PER LE PROSSIME 24/30 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE, SULLE COSTE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;
- PER LE PROSSIME 18/24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU BASSA CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA TIRRENICHE.
- PER LE PROSSIME 18/24 ORE VENTI FORTI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI SU TOSCANA E LEVANTE LIGURE;
E DA QUELLI OCCIDENTALI SU CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA.
- SI PREVEDONO INOLTRE DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI' 16 MAGGIO 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE, VENTI FORTI DI MAESTRALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA, SULLA SARDEGNA MERIDIONALE, IN ESTENSIONE DALLE PRIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI' 17 AGGIO 2023, ANCHE ALLA SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.
- I SOPRA CITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI, DA
FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA E GRANDINATE.