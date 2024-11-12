METEO, NUOVO ALLARME DELL’AERONAUTICA MILITARE: PRECIPITAZIONI INTENSE IN SICILIA, SOPRATTUTTO SULLE ZONE COSTIERE ORIENTALI, PER LE PROSSIME 24/36 ORE

Nuova allerta meteo per forti temporali in una regione nelle prossime ore. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 12 novembre 2024, un nuovo avviso per “fen...

Nuova allerta meteo per forti temporali in una regione nelle prossime ore. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 12 novembre 2024, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito il testo integrale.

PREVEDONO PRECIPITAZIONI, INTENSE E ABBONDANTI, LOCALMENTE A CARATTERE

TEMPORALESCO:

SULLA SICILIA, PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, IN PARTICOLARE SULLE

ZONE COSTIERE ORIENTALI;

SULLA SARDEGNA, DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 6/9 ORE SULLE COSTE

ORIENTALI DELL'ISOLA.

ORIENTALI DELL'ISOLA.

SI PREVEDE INOLTRE SULLA LIGURIA, PER LE PROSSIME 9/12 ORE, VENTO

FORTE DAIQUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA PER ULTERIORI DETTAGLI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO SI INVITA A PORRE ATTENZIONE ALLE PREVISIONI ORDINARIE (FXIY68, FXIY69, FXIY70) ED ALLE SUCCESSIVE PREVISIONI DI FENOMENI INTENSI (FXIY65).