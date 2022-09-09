METEO : PICCO DEL CALDO RAGGIUNTO IN SICILIA, TEMPERATURE IN CALO TRA DOMANI E DOMENICA.

Come ampiamente annunciato è stato raggiunto il picco del caldo sulla nostra regione.Temperature oltre i +30°C notturni (fino a oltre +34°C in piena notte localmente sul palermitano) si sono registrat...

Come ampiamente annunciato è stato raggiunto il picco del caldo sulla nostra regione.

Temperature oltre i +30°C notturni (fino a oltre +34°C in piena notte localmente sul palermitano) si sono registrate sul settore tirrenico settentrionale, seguiti da picchi massimi intorno i +37/+38°C quest’oggi. Non è andata meglio sul resto dell’isola, dove quasi ovunque si sono superati i +30°C sulle coste, con punte fino a +39°C sul siracusano. Già in queste ore il cambio di correnti stanno facendo calare le temperature sul comparto siculo centro-occidentale, a partire proprio da trapanese e palermitano, seppur aumentando la sensazione di caldo afoso dovuto agli alti tassi umidi.

Nelle prossime ore come anticipa il sito weathersicily.it la calura verrà lentamente spazzata via con un primo calo delle isoterme in quota 850 hPa, fino a raggiungere i +16/+17°C sulla Sicilia settentrionale entro domani sera, 10 settembre 2022. Sulle zone sud-orientali della regione invece si potranno sperimentare ancora picchi massimi intorno i +37°C (specie tra mattino/primo pomeriggio). In queste zone infatti le correnti occidentali-settentrionali arrivano sottoforma di venti di caduta (secchi) e contribuiscono a mantenere le temperature elevate.

Dal pomeriggio/sera di domani comunque anche qui la calura dovrebbe lasciare spazio a temperature più gradevoli.

Sabato 10 Settembre 2022

Condizioni di cielo sereno, o al più poco nuvoloso, su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata.

Venti: deboli o moderati in regime di brezza.

Temperature: pressoché stazionarie con possibili picchi tra +36°C e + 39°C sulle aree interne del catanese.

Mare: calmi o poco mossi tutti i bacini.

Domenica 11 Settembre 2022

Condizioni di cielo sereno, o al più poco nuvoloso, su tutto il territorio regionale, per l’intera giornata.

Venti: deboli o moderati, localmente intensi, a regime di brezza.

Temperature: pressoché stazionarie o in lieve diminuzione con possibili picchi tra +36°C e + 37°C sulle aree interne del catanese.

Mare: calmo o poco mosso lo Ionio, da poco mossi a mossi tutti i bacini.